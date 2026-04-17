最大震度7の揺れを2度観測した熊本地震の本震から10年。甚大な被害を受けた熊本城では、崩れた石垣の復旧はわずか7％と、いまも道半ばです。未来へつなぐ復興の最前線を取材しました。【写真を見る】母親「伝えていかないと」娘「生んでくれてありがとう」熊本地震から10年 追悼式「娘に会いたくてしょうがない」4月16日。熊本を2度目の震度7の揺れが襲った「本震」から10年。熊本県と全ての市町村が初めて合同で追悼式を行い