▼熊本県警は、下記の事案について、午後3時45分に「捜査の結果、強盗の発生事実は確認できなかった」と発表しています。 【写真を見る】「お金を下さい」男2人が50代男性から2万円奪い逃走熊本市の路上で強盗事件 4月17日未明、熊本市中央区の路上で強盗事件があり、警察が犯人の行方を追っています。 警察によりますと、4月17日午前4時40分ごろ、熊本市中央区慶徳堀町の路上に車を止めていた50代男性から「2人組に襲われ