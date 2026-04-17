国会ではきょう、政府の情報収集力を高める法案の審議が行われていて、高市総理は“調査対象にデモ活動に参加した市民がなることは想定しがたい”と強調しました。国会記者会館から中継です。審議の中で野党側は、「情報収集力を強化する“強い法律”には副作用がつきものだ」と懸念を示し、5つの具体例をあげ、何が調査対象となるのか高市総理に迫りました。中道改革連合長妻昭 衆院議員「法律とルールを守った上で政府の