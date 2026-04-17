6月11日開幕のW杯北中米大会に出場する日本代表の森保一監督（57）が17日、衆議院第二議員会館で開催された「サッカー外交推進議員連盟」「障がい者サッカーを応援する国会議員連盟」の合同総会に出席した。肺炎で16日に85歳で死去した恩師の今西和男さんに言及した。都内で仕事のスケジュールが詰まっていたために16日の通夜、この日の葬儀に参列できず目に涙を浮かべながら「葬儀の場に行きたいという気持ち」と声を震わせた