15日、『BANDAI SPIRITS』は『一番くじ 劇場版クレヨンしんちゃん vol.2 名作シネマズ』の全ラインナップを公式Xおよび公式サイトで発表した。2026年5月15日（金）11時より一番くじONLINE限定で販売開始予定、価格は1回780円（税込）となる。【写真】「名シーンが甦る」一番くじで注目されるA賞のフィギュア発表を受け、ファンから《たまゆらブラザーズ欲しすぎる》《こんなん泣いてまう》《頼むから今回は引かせてくれ前回は