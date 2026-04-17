京都府南丹市で11歳の男子児童の遺体が遺棄された事件で、逮捕された父親が、逮捕前の任意の調べに対し、「衝動的に首を絞めて殺してしまった」という趣旨の供述をしていることが17日、新たに分かった。南丹市の会社員、安達優季（あだち・ゆうき）容疑者（37）は、3月23日朝から4月13日の夕方ごろまでに、市内の山林に息子の結希（ゆき）さん（11）の遺体を運び、遺棄した疑いが持たれている。捜査関係者によると、安達容疑者は容