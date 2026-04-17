京都府南丹市で、11歳の男子児童の遺体を遺棄した疑いで、父親が逮捕された事件で、逮捕前の任意の調べに対して父親が「衝動的に首を絞めて殺してしまった」という趣旨の供述をしていることが新たにわかった。南丹市の会社員・安達優季容疑者（37）は、3月23日から4月13日の間に息子の結希さん（11）の遺体を遺棄した疑いがもたれている。これまでの調べに対し、安達容疑者は結希さんの遺体を遺棄したことに加え、結希さんを殺害し