『トップガン』（1986）『トップガン マーヴェリック』（2022）に続くシリーズ第3作が正式に進行中で、主人公ピート・“マーヴェリック”・ミッチェル海軍大佐のトム・クルーズ、シリーズの重鎮プロデューサーであるジェリー・ブラッカイマーの“トムとジェリー”が再タッグを組むことが明らかになった。米ラスベガスで開催の「CinemaCon 2026」でのレポӦ