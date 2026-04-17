エミー賞史上最多18冠に輝いたドラマ「SHOGUN 将軍」シーズン2より、初の撮影現場映像が公開された。 ﻿ 主演と製作を兼任する真田広之が登場し、作業姿で「『SHOGUN 将軍』シーズン2は……」とカメラに告げると、吉井虎永の姿に変わって「製作中です」と続ける。 映像では、シーズン2より新たな登場人物「和忠（かずただ）」役として加わる目黒蓮が刀を扱う姿のほか、撮影中の現場の