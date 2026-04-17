ロッテは17日、5月2日の西武戦で、パ・リーグ6球団のコラボグッズの発売が決定したことを記念し、「おさるのジョージ」が来場することになったと発表した。当日は、ジョージが来場し、マリーンズストアミュージアム店にてコラボグッズを1会計あたり5,000 円（税込）以上購入した方に先着で、写真撮影会や一緒にダンスができる参加型イベントを実施。今回販売するコラボグッズは、マリーンズのユニホームを着用した「おさるのジ