日本テレビ系「ＤａｙＤａｙ．」が１７日放送され、京都・南丹市立園部小の安達結希さん（１１）が遺棄された事件を取り上げた。結希さんは３月２３日に行方不明となり、京都府警は同２５日に顔写真や当時の服装を公開。世間的に注目される中、結希さんの遺体を遺棄したとして父親の安達優季容疑者（３７）が４月１６日、京都府警に逮捕された。番組では、元大阪府警で犯罪ジャーナリストの中島正純氏がスタジオ出演。結希さ