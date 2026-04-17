【モデルプレス＝2026/04/17】タレントの安田美沙子が4月15日、自身のInstagramを更新。手料理のショットを公開した。【写真】43歳2児のママタレ「豪華すぎてびっくり」テーブルびっしり手巻き寿司具材◆安田美沙子、手料理ショット披露安田は「最近のごはんたち」とつづり、手料理の写真を投稿。大量のマグロの切り身、白米、サラダ、手巻きセットと思われるサーモン、納豆。しらす、大葉やきゅうりなどが盛られた大皿、卵焼きな