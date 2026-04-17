【モデルプレス＝2026/04/17】フリーアナウンサーの中村江里子が4月16日、自身のInstagramを更新。家族との旅行写真を公開し反響を呼んでいる。【写真】フランス人と結婚の57歳元フジアナ「みんな美人」母・妹・娘3世代で軽井沢旅行◆ 中村江里子アナ、母娘3世代で軽井沢へ中村は「怒涛の東京滞在から戻りました。まずはパリに寄ってYouTubeの撮影などしてからミラノへ戻ります」とつづり、旅行先での写真を複数枚投稿。母と娘を連