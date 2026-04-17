不祥事を起こした俳優が出ている作品だからといって、すべてが同じように止まるわけではない。むしろ韓国芸能界では、ある作品は編成から消え、ある作品は予定通り公開されるという、かなり対照的なことが起きている。【画像】チャウヌ出演作品、公開決定その象徴が、tvN『シグナル2』とNetflix『ワンダーフールズ』だろう。4月17日、韓国ではチョ・ジヌンの問題で編成が不透明だった『シグナル2』が、結局下半期の編成から外れた