【モデルプレス＝2026/04/17】女優の榮倉奈々が4月16日、自身のInstagramを更新。ミニワンピースにフラットシューズなどを合わせたコーディネートを披露し、話題となっている。【写真】イケメン俳優の38歳女優妻「ヒールじゃないのに異次元の脚の長さ」ミニワンピで圧巻美脚◆榮倉奈々、ミニワンピで美脚スラリ榮倉は爽やかなブルーのストライプシャツに白のミニワンピース、フラットシューズなどを合わせたコーディネート姿を複数