歌手イ・ヨンジが、“飲酒”ウェブバラエティ『準備したものは特にないけど』（原題）の電撃カムバックを宣言した。イ・ヨンジは4月17日、「『チャジプル』（『準備したものは特にないけど』の略）覚えてる人いる？」とし、放送まであと2週間だと明かした。【関連】アイドルも多数出演、韓国スターのYouTubeは“飲酒放送”が人気さらに「ゲストのおすすめ募集中。すでに撮影はしているけど」とし、「1年半も活動を休んでいたのに離