いわゆる「ネタバレ記事」サイトを運営していた男が有罪判決を受け、KADOKAWAの広報公式Xアカウントが2026年4月16日に声明を出した。ほとんどのセリフを文字で書き起こした記事に「飜案」判断KADOKAWA広報は「本日、映画などの文字抜き出しサイト運営者に有罪判決について、プレスリリースを発表しました」と報告した。同日、映画やアニメのセリフや展開を文章に書き起こしたいわゆる「ネタバレ記事」を公開するサイトを運営してい