ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜・午前１１時半）は１７日、月曜アシスタントで左足首を骨折し入院中のタレントの松本明子が２０日の生放送で復帰することを発表した。金曜アシスタントでタレントの磯山さやかが「来週４月２０日、月曜のビバリーは松本明子さん、戻ってきます」と発表した。パーソナリティーで放送作家の高田文夫氏は「早いよ。休ませた方がいいよ」と心配していた。松本の復帰には