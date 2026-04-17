日産自動車は１７日、ＡＩ（人工知能）技術を核とした長期ビジョンを発表した。将来的には販売モデルの９割にＡＩドライブ技術を搭載し、移動体験を劇的に進化させる「ＡＩディファインドビークル」の開発を加速させる。商品戦略では、効率化のため車種数を現在の５６から４５に集約。一方でパワートレインは、独自の「ｅ―ＰＯＷＥＲ」に加え、ハイブリッドやプラグインハイブリッドなど選択肢を広げる。主力車種の新型「エク
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 「衝動的に首絞め殺した」供述か
- 2. 11歳男児遺棄か 父「狂言」行動
- 3. 「オレンジ色の液体」男性重傷か
- 4. 孫の帰宅に笑顔が引きつった
- 5. りくりゅうペア 今季で引退へ
- 6. ミヤネ屋 弁護士がふらつき退席
- 7. 日韓18歳差婚の夫 発言が炎上
- 8. 「冥王星を惑星に」NASAに訴え
- 9. 佐々木希の「胸元露出」に反響
- 10. 男児の祖母 再婚話はしたがらず
- 1. 「衝動的に首絞め殺した」供述か
- 2. 「オレンジ色の液体」男性重傷か
- 3. 男児の祖母 再婚話はしたがらず
- 4. 父のアプリ解析し遺体発見 京都
- 5. 蒲郡市役所 始業前の業務常態化
- 6. 快挙 11歳小学生が「甲種」合格
- 7. 汚水処理施設で未熟児の遺体発見
- 8. 金銭トラブルか 大分死体遺棄
- 9. 「青切符」詐欺未遂は高校生の嘘
- 10. 逮捕の父供述「別の場所で殺害」
- 1. 「女性のポルノ依存症」の実態
- 2. 逮捕の父 普段は送迎してない
- 3. 逮捕の父 男児を叩いていたか
- 4. 大阪の人気店「子連れ禁止」賛否
- 5. 小6男児の家族をめぐり住民証言
- 6. 考えられないスピード逮捕 京都
- 7. 父を初期段階からマークか 京都
- 8. 愛子さま「うけどん」に興味津々
- 9. 出勤停止の社員に給与支払い命令
- 10. 「父の話しないで」男児との関係
- 1. 「冥王星を惑星に」NASAに訴え
- 2. 大西洋の重要な海流循環システム、想定よりも崩壊に近い恐れ 新研究
- 3. イラン戦争「最悪のシナリオ」か
- 4. 「世界は暴君に蹂躙されている」
- 5. ホルムズの二重封鎖で恐怖迫る
- 6. 「米で入国拒否」注意呼びかけ
- 7. 2兆4000億円 海峡通航料可能性も
- 8. イラン 米に「自由航海」提案か
- 9. 親密関係を否定…米大統領の魂胆
- 10. 韓国女優 夫のヤクザ説が再浮上
- 1. 孫の帰宅に笑顔が引きつった
- 2. 気温45度想定 新機能ウェア発表
- 3. ヤバい 2件配達での報酬に苦笑
- 4. メルカリ&ポイ活"やるな"FP警鐘
- 5. 革靴が売れない…老舗が直面
- 6. ナフサ不足で炎上 背景に尊大さ?
- 7. ホルムズ危機「住宅業界」に異変
- 8. 夫激怒 妻が「移住ドタキャン」
- 9. 報じない「イラン戦争」の結末
- 10. サラリーマンの収入 半分は税金?
- 1. ソニー ハンディカム生産終了へ
- 2. イヤホン疲れ対策にイヤーカフ型
- 3. ソニー「現行モデル」生産完了に
- 4. LINE引き継ぎの罠?必須手順解説
- 5. 楽天モバイルへ乗り換え 失敗談
- 6. GWに快適に使うためのアプリ
- 7. スマホの最新売れ筋ランキング
- 8. 40%ポイント還元 UGREEN充電器
- 9. あいつは、夜に来るんだ。 山奥の洋館で恐怖が連鎖する『Never After Dark／ネバーアフターダーク』予告編［ホラー通信］
- 10. 【お手頃価格】魅力のGoogle Pixel 10aが新登場！コスパの良い中級機種ですが、性能は据え置きです。さて買うべきでしょうか？
- 11. カシオ、モノトーンデザインのフルメタル「G-SHOCK」発売
- 12. 【速報】NTTドコモ、FOMA「905i」「705i」シリーズを発表
- 13. Androidスマホ 最も売れた機種
- 14. この山荘は何かがおかしい オズグッド・パーキンス監督の悪夢的ホラー『KEEPER／キーパー』奇妙な本編映像［ホラー通信］
- 15. やぁみんな、「アンジーヌ・ド・ポワトリーヌ」でGoogle検索してみよう
- 16. YouTubeでショート動画を非表示にすることが可能に
- 17. Spotifyのコンテンツを無断で収集していた海賊版図書館「Anna’s Archive」に3億2220万ドル(約510億円)の賠償金支払いを命じる判決
- 18. 【便利さ想像の斜め上】スイングプラグを搭載した「Anker Nano Charger」をレビュー。これりゃ便利ですね。画像もかわいいです。
- 19. スマホ契約 法改正の「リスク」
- 20. EU委 年齢確認アプリを発表
- 1. りくりゅうペア 今季で引退へ
- 2. 坂本花織の「会えない父」の思い
- 3. りくりゅう引退も「2人で挑戦」
- 4. 巨人坂本 そのまま引退の現実味
- 5. 大谷 投手専念試合で岩隈氏超え
- 6. 電撃引退発表 五輪後の会見で三浦は“生涯りくりゅう”宣言していた「木原選手が引退する時は私も引退する時」
- 7. 大谷翔平 明かした長女の成長
- 8. 村上宗隆を、使い続ける理由ある
- 9. 大谷 長女は「ただただ可愛い」
- 10. 球審に折れたバットが直撃し交代
- 1. 11歳男児遺棄か 父「狂言」行動
- 2. ミヤネ屋 弁護士がふらつき退席
- 3. 日韓18歳差婚の夫 発言が炎上
- 4. 佐々木希の「胸元露出」に反響
- 5. 男児事件へ「母は何してんのよ」
- 6. 後藤真希の実家で火災が発生
- 7. 川口春奈、10キロ減量で役作り 7年ぶり映画主演 10・2公開「ママがもうこの世界にいなくても…」
- 8. 中居氏「芸能界戻りたい」思いか
- 9. 「木村拓哉の誤解解きたい」訴え
- 10. 「再婚するなって…」報道に苦言
- 1. 猛暑対策「不審者パーカー」反響
- 2. 義父宛ての荷物「中身」に悲鳴
- 3. ミスド 春夏の期間限定メニュー
- 4. トイレの順番待ち「会話」に驚愕
- 5. 父は有名歌手 NHK大河出演で話題
- 6. 見下していたママ友→正体に愕然
- 7. マチアプ 2カ月でやめた理由
- 8. レンジでたった10分 ズボラ角煮
- 9. 4月2日は「#肌にも嘘をつかない日」現代女性がベースメイクに求める“本質”とは？
- 10. 「Can Do」ちいかわ新グッズ登場