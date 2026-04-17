日産自動車は１７日、ＡＩ（人工知能）技術を核とした長期ビジョンを発表した。将来的には販売モデルの９割にＡＩドライブ技術を搭載し、移動体験を劇的に進化させる「ＡＩディファインドビークル」の開発を加速させる。商品戦略では、効率化のため車種数を現在の５６から４５に集約。一方でパワートレインは、独自の「ｅ―ＰＯＷＥＲ」に加え、ハイブリッドやプラグインハイブリッドなど選択肢を広げる。主力車種の新型「エク