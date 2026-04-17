兵庫県播磨地域をホームタウンに、なでしこリーグ1部で戦う女子サッカーチーム「ASハリマアルビオン」では、選手のキャリア支援を軸とした独自の取り組みが注目を集めています。同クラブを率いる代表取締役社長・岸田直美さんに話を聞きました。（左から）パーソナリティーのTOMMY、ASハリマアルビオン・岸田直美代表取締役社長、パーソナリティーのKanon、パーソナリティーの安本卓史☆☆☆☆岸田さんは広報手法の一つとして