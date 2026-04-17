【ドラゴンころし】 4月28日13時より予約開始 11月以降 発売予定 価格：181,500円 謙信は、同社ブランド「ART OF WAR」よりスタチュー「ドラゴンころし」の受注を限定77体でART OF WAR公式ウェブショップにて4月28日13時より開始する。発売は11月以降を予定し、価格は181,500円。 本商品はマンガ「ベルセルク」の主人公・ガッツが振るう剣「ドラゴンころし