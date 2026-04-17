◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）＝４月１７日、美浦トレセンきさらぎ賞勝ちから臨むゾロアストロ（牡３歳、美浦・宮田敬介調教師、父モーリス）は、坂路を６１秒５―１４秒５で登坂したあと、ダートコースで調整。キビキビとした動きは、万全の態勢をうかがわせる。宮田調教師も「前後のつながりも良く、非常に活気があるキャンターでした。すごく順調です」と声を弾ませた。今回は初の