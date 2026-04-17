日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？「花霞」はなんて読む？「花」は小学校で習う簡単な漢字。「霞」とセットになることで、春の景色をあらわす熟語となります。いったい、なんと読むのかわかりますか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「は