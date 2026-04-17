物価高や円安の影響を受け、大型連休の過ごし方に変化が生じている。調査会社「インテージ」によると、今年のゴールデンウィーク（ＧＷ）にかける平均予算は２万７６６０円（前年比９４．６％）で、新型コロナが終息し外出需要が回復した２０２３年以降で最低水準となった。予算が減少した理由として、回答者の４９．２％が「物価高や円安」を挙げた。ＧＷは従来の「特別な支出の機会」から「支出を抑える連休」へと位置付け