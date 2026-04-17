昨夏の甲子園に出場した市船橋（千葉）が、４月から新体制でスタートを切った。０７年夏の甲子園出場時に主将を務め、３月まで部長を務めていたＯＢの野田和宏新監督（３６）が就任。１９９６〜９８年以来となる夏の千葉大会連覇を目指し、チーム強化を進めている。公立校でありながら、春夏通算９度の甲子園出場と激戦区・千葉で存在感を示し続ける“市船”を背負う指揮官に、現在の思いを聞いた。（取材・構成＝小島和之）