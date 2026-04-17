元ＮＨＫの有働由美子アナウンサーの“入院ショット”が注目を集めている。有働のマネージャー公式アカウントが１７日までに自身のインスタグラムを更新。「『時すでにおスシ！？』第二話放送です」と書き出し、撮影のオフショットをアップ。「骨折をして病院のベッドにいる何故かドヤ顔の有働さんのオフショット．．．ぜひご覧下さい」とつづられているように、病床でＷピースを掲げ、ドヤ顔の有働の様子が写し出されてい