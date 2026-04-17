気象庁１７日、最高気温が４０度以上となる日の新たな名称を「酷暑日」と定めた。近年、夏場の極端な高温が頻発し、４０度超の観測が各地で相次いでいることを受け、注意喚起を強化する狙いがある。今後は同庁の発表や防災情報でこの呼称を用いる。名称は２月２７日から３月２９日にかけて実施したアンケート結果と有識者の意見を踏まえて決定した。回答数は約４７万８０００件で「酷暑日」は約２０万３０００票で最多。「超猛