買って約1年後、立体駐車場に潰されて廃車！17年前、年収300万円で支払総額640万円のフェラーリ348スパイダー（もちろん中古）を購入した、肉まん君こと酒井さん（当時26歳）。そんな彼も43歳になっていた。この17年間、いろいろなことがあっただろう。とりあえず、あの黄色い348スパイダーはどうなったのか。【画像】月々1万円以下でフェラーリが買えた！『肉まん君』2台目の348全11枚酒井さん「あの348は、買って1年後くらいに