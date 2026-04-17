SEKAI NO OWARI・Fukaseのソロ1stアルバム『Circusm』のCD発売日が、制作上の都合により当初の5月13日から7月29日発売に延期されることが決定した。【画像】超豪華！Fukase『Circusm』デラックス盤今回の延期の発表に合わせて、CD作品の詳細情報の一部が公開となった。デラックス盤と初回限定盤それぞれの製品サンプル画像が公開され、謎のベールに包まれていたパッケージの詳細が明らかになった。数量限定生産のデラックス