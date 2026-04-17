◇MLB レイズ5-3ホワイトソックス(日本時間17日、レート・フィールド)ホワイトソックスに所属する村上宗隆選手がこの日、3番・ファーストで先発出場。3三振など4打数無安打で終え、打率.167と苦戦しています。開幕から3戦連続本塁打で華々しいメジャーデビューを飾った村上選手。しかしこの日の試合前の時点では、ここまで18試合に出場し、本塁打こそ5本を放ち、ア・リーグ6位でしたが、74打席に立ち56打数10安打、打率.179と低迷