第1ラウンド、9アンダーで首位の岩井千怜＝エルカバレロCC（共同）【ロサンゼルス共同】米女子ゴルフのJMイーグルLA選手権は16日、ロサンゼルスのエルカバレロCC（パー72）で第1ラウンドが行われ、岩井千怜がボギーなしの1イーグル、7バーディーで63をマークして単独首位発進した。2打差の2位に金セヨン（韓国）ら3人が並んだ。67の14位に山下美夢有、勝みなみ、馬場咲希がつけた。古江彩佳と吉田優利、笹生優花が69で40位。岩