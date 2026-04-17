お笑いコンビ、オズワルドの伊藤俊介（36）が16日放送のテレビ朝日系「アメトーーク！」（木曜午後11時15分）に出演。大先輩から怒られたことを明かした。番組の企画は「立ちトーーク」で、伊藤の話題になった。ヒコロヒーがお酒の席で気になった伊藤の行動を語ると、出川哲朗は「お酒の席じゃなくたって人をイラつかせる天才なんだから」と伊藤をイジった。伊藤は「なんちゅうこと言うんですか！」とツッコんだ。ヒコロヒーは「な