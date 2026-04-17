三浦璃来選手・木原龍一選手の「りくりゅうペア」が引退を発表したことについて、名古屋の街で聞きました。 【写真を見る】りくりゅうペア引退発表 名古屋の街では…｢次に何をするのか楽しみ｣｢愛知での活躍期待｣ 三浦璃来選手・木原龍一選手は｢新しいことに2人で挑戦｣ ミラノ・コルティナオリンピックフィギュアスケートペアで、日本人で初の金メダルを獲得したりくりゅうペア。17日朝、SNSで「この度、三浦璃来・木原龍一