テレ東では、7月3日（金）から、ドラマ24「ストレンジ -伊藤潤二の夜も眠れぬ奇妙な話-」（毎週金曜深夜24時12分〜）を放送することが決定しました！「世界のホラーマスター」伊藤潤二の神髄をその目に原作者は、代表作『富江』『うずまき』をはじめ、今や日本国内のみならず世界中で熱狂的な人気を誇るホラー漫画家・伊藤潤二。海外30カ国以上で出版され、漫画界のアカデミー賞と称される米国アイズナー賞では、日本人最多となる4