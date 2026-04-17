青木瀬令奈のコーチ兼キャディを務める大西翔太が、好調な選手や注目選手の強さのヒミツを解説したり、女子ツアーでの流行など現場からのホットな情報をお届けする。今回は今季好調の仲村果乃の練習を拝見。【連続写真】これが右サイドに体重が残らないインパクト◇昨年の「樋口久子 三菱電機レディス」でツアー初優勝を遂げたプロ3年目の仲村果乃。今季は「ヤマハレディース葛城」でプレーオフまで進み、2位タイ。続く「富士フイ