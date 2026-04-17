突如、降って湧いたサウジアラビアの政府系ファウンド「PIF」が、LIVゴルフの資金援助を打ち切る可能性があるというニュース。PGAツアー選手、キャディ、マネジメントら多くの関係者が真偽を確かめようと落ち着かない。【写真】「おかえり」松山英樹がPGA復帰のケプカを歓迎今週、行われている米男子ツアーのシグネチャーイベント「RBCヘリテージ」の会場も、のそ話題で持ちきりの様子だ。米ゴルフウィーク誌が伝えている。あるLIV