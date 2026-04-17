身長161センチ・58キロの体格で最長308ヤードを記録するドラコン女子の松浦美侑。飛距離が伸びるキッカケとなったヒザ立打ちドリルを教えてもらった。【連続写真】地面と平行に両肩を回す松浦美侑のヒザ立ちスイング◇◇◇みなさん、こんにちは！ ドラコンプロの松浦美侑です。今回は、しっかり球をつかまえて飛距離を伸ばす簡単なドリルをお教えします。アマチュアの多くはボールをつかまえられず、飛距離をロスしています