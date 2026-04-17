青山加織が自身のインスタグラムを更新。2016年4月、2度にわたって最大震度7の大地震が熊本を襲ってから10年が経過した。熊本市出身の青山は「あれから10年 時が経つのは本当に早いです しかし、あの日の事は一生忘れません」と記し、あらためて当時を振り返った。【写真】崩れ落ちた熊本城をはじめ、青山加織から見た熊本地震、当時の様子（全11枚）「あの3日間は絶望でしたが沢山の人達のおかげで今があります」と最初に支援して