＜JMイーグルLA選手権初日◇16日◇エル・カバレロCC（カリフォルニア州）◇6679ヤード・パー72＞海外メジャー初戦「シェブロン選手権」を来週に控えた前哨戦は第1ラウンドが終了した。日本勢は12人が出場している。【写真】渋野日向子が子どもたちに言葉を贈る岩井千怜が11番から5連続バーディ、さらに16番でイーグルと6ホール連続でスコアを伸ばすなど、1イーグル・7バーディの「63」を記録。9アンダーで単独トップに立った。昨