元NMB48の白間美瑠が、デジタル写真集『SPA!グラビアン魂デジタル写真集 白間美瑠「Scale up」』の発売を記念し、誌面カットが公開された。アイドル時代のイメージを更新し、大人の魅力を前面に押し出した内容となっている。【別カット】大人な魅力を大爆発 黒のランジェリーを着こなす白間美瑠白間は1997年大阪府生まれ。2010年にNMB48の1期生としてデビューし、2021年にグループを卒業した。以降はバラエティや各種メディア