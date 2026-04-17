お笑いコンビ・かまいたちの山内健司が、好みの女性のタイプ明かし「今まで無理だったから」と打ち明けた。【映像】かまいたち山内、好みのヤンチャギャル風ビジュアル4月15日放送のテレビ朝日系バラエティー番組『かまいガチ』では、お笑いコンビ・かまいたちの濱家隆一山内健司がMCを務め、大好評企画「イイ女になりたいねん」を実施。山内のほか、マヂカルラブリー 野田クリスタル、お見送り芸人しんいち、トンツカタン