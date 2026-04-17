女子プロゴルフトーナメント「KKT杯バンテリンレディスオープン」が、17日から熊本県菊陽町の熊本空港カントリークラブで始まりました。大会には菊陽町出身の笠りつ子選手や玉名市出身の荒木優奈選手、南関町出身の大里桃子選手ら熊本県勢含むプロ・アマあわせて108人が出場しています。初日は朝から多くの観客が詰めかけ、地元選手が登場すると大きな拍手が起こっていました。17，18日は予選ラウンドが行われ、