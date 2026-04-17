「Snow Man」向井康二（31）が16日放送のフジテレビ「トークィーンズ」（木曜後11・00）にゲスト出演。デート企画に挑戦した。この日は、トークィーンズの大好評企画であるデート企画を実施。「俺のカッコいい所だけを見てほしいデート」と題して、向井考案のデートロケVTRが放送された。デートの始まりは恵比寿。ハイエースを用意し、車の外に出て彼女を待った。向井がこれについて「彼女がいるところに車で来るパターン