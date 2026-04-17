北海道・函館市の交差点で15日、直進してきた車が別の車と出合い頭に衝突し、さらに右折車にも衝突する、3台が絡む事故が発生した。黒い車を運転していた60代の男性が死亡し、白い車を運転していた30代の男性は命に別条なかった。大きくめくれるボンネット…街路樹に衝突した車北海道・函館市で15日、カメラが捉えたのは街路樹に突っ込み、大きく壊れた車。前の部分は跡形もなくなり、周囲には破片や木くずが散乱している。すぐ後