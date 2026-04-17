米俳優トム・クルーズ（63）主演の大ヒット映画「トップガン」シリーズ第3弾の製作が進行中であることが、正式発表された。16日に米ラスベガスで開催された映画見本市「シネマコン」で行われたパラマウント・ピクチャーズによる新作発表会で、現在脚本の執筆が行われており、初期の開発段階にあることが明かされた。プレゼンテーションにはクルーズ自身もビデオメッセージで登場し、「未来は素晴らしい」とメッセージを寄せた。198