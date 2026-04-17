【モデルプレス＝2026/04/17】女優の木南晴夏が4月16日、自身のInstagramを更新。ドラマのオフショットとしてウエディングドレス姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】40歳ベテラン女優「大人の魅力」美背中ざっくりウエディングドレス姿◆木南晴夏、ウエディングドレス姿公開木南は、主演を務めるフジテレビ系木曜劇場「今夜、秘密のキッチンで」（毎週木曜よる10時〜）からのオフショットを複数枚投稿。背中がV字に開いたタイ