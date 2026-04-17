【モデルプレス＝2026/04/17】King ＆ Princeの永瀬廉と女優の吉川愛がW主演を務める映画 『鬼の花嫁』（3月27日より公開中）より、クランクアップ写真とキャストらのコメントが公開された。【写真】キンプリ永瀬廉＆吉川愛、絆の深さ物語るクランクアップショット◆永瀬廉＆吉川愛主演「鬼の花嫁」クランクアップ写真公開3月27日より公開された映画『鬼の花嫁』は、週末動員ランキングで実写映画NO.1スタートを皮切りに、満足度91