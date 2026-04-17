【モデルプレス＝2026/04/17】5月30日に富士急ハイランド・コニファーフォレスト（山梨）で開催される「エガフェス2026〜レジェンドイヤー・ファイナル〜」にサンボマスターとA.B.C-Zが出演することが決定した。【写真】STARTO人気アイドル、至近距離でファンサ◆江頭2：50による笑いと音楽の祭典「好きなYouTuberランキング」の最新版で4年ぶりの1位に返り咲き、YouTubeチャンネル「エガちゃんねる EGA-CHANNEL」の登録者数は519