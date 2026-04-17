【モデルプレス＝2026/04/17】Snow Manの目黒蓮が、2026年4月23日発売のモード誌「SPUR」（シュプール／集英社刊）6月号スペシャルエディション版の表紙に登場。通常版の表紙はHANA（ハナ）が飾る。【写真】目黒蓮、140kgの衝撃ふくよかボディ◆目黒蓮、スペシャルエディション版の表紙に目黒がカバー出演するのは今回で2度目。多忙なスケジュールの合間を縫って撮影を敢行し、限られた時間の中でもポージングに合わせて凛々しい眼