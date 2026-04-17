【女子旅プレス＝2026/04/17】ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、日本発の世界的人気エンターテイメント作品の世界に全身で飛び込むことができるイベント「ユニバーサル・クールジャパン 2026」を開催中。TVアニメ「葬送のフリーレン」との初コラボレーションにより開催するレストラン、ライド、グッズについて新情報が公開された。【写真】畑芽育、USJ「呪術廻戦」の“胸熱展開”に興奮 「クールジャパン」開幕宣言◆キャラク